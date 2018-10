Nog duizenden plekken over voor opening Noord/Zuidlijn

Vandaag is de grote opening van de Noord/Zuidlijn en dat gaat gepaard met verschillende activiteitein zoals rondleidingen, een opera-voorstelling en bijvoorbeeld een goochelshow.

Voor de opening waren zo'n 24 duizend plekken, daarvan zijn er nog duizenden over. Dat meldt woordvoerder van de Noord/Zuidlijn, Michiel Jonkers.

Voor de opening vandaag zijn er nog duizenden plekken over en dat betekent dat er genoeg mensen welkom zijn. Aanmelden is gewenst via de website, maar 'wie langsloopt kan vast ook even een kijkje nemen of zich aansluiten voor een rondleiding', zei Jonkers. De activiteiten beginnen om twee uur vanmiddag en eindigen om negen uur vanavond.

Live

AT5 doet de hele dag live verslag van de opening van de Noord/Zuidlijn. Ook wordt er een liveblog bijgehouden rondom de festiviteiten.