Noord/Zuidlijn officieel geopend: 'Amsterdam zet grote stap de toekomst in'

'Op hetzelfde moment dat wij inchecken, zet onze stad, zetten de Amsterdammers, een grote stap de toekomst in.' Zo besloot burgemeester Femke Halsema haar speech vanochtend bij de opening van de Noord/Zuidlijn.

'De lijn verbindt oude volkswijken met nieuwe hotspots. De bruisende binnenstad met het kalme Noorderpark. Dat in een paar minuten tijd. Noord en Zuid komen bij elkaar en kunnen een nieuwe verbintenis aangaan', aldus Halsema.

De burgemeester stipte aan dat de bijkomstige verandering van het tram- en busnet in sommige buurten voelt als een achteruitgang. 'Niet toevallig leeft dat gevoel het sterkst in buurten waar toch al veel zaken aan de hand zijn. De gevoelens die daar leven moeten we serieus nemen. Verandering doet pijn, soms vooral bij mensen die het al zwaarder hebben dan anderen.'

'Zonder hoogwaardig openbaar vervoer, zonder metro, ontbeert de uitdijende stad een levensader. Bouwen aan de metro is bouwen aan de toekomst van onze stad. Onze nieuwe metrolijn loopt dwars door de stad van Norod naar Zuid en brengt mensen bij elkaar.'