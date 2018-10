Spandoek bij station Noorderpark als eerbetoon aan bouwers Noord/Zuidlijn

Bij station Noorderpark heeft het grafische duo Ivar Spek en Jerry Ronda vanmorgen in alle vroegte een spandoek neergelegd als bedankje aan alle vakmensen die betrokken zijn geweest bij de bouw van de Noord/Zuidlijn. 'We moesten om 03:00 uur uit bed vannacht maar het was het waard. Hoe vind je dit?'

Het spanddoek is de afgelopen week geschilderd door de mannen. 'Het is een bedankje en een eerbetoon aan alle mensen die gewerkt hebben aan het stukje vakmanschap dat de Noord/Zuidlijn is. Met dit spandoek willen wij deze medewerkers eren', zegt Ivar.

Lees ook: Noord/Zuidlijn officieel geopend: 'Amsterdam zet grote stap de toekomst in'

Jerry zegt dat het vooral ook een reactie is op al het negatieve nieuws rondom de Noord/Zuidlijn. 'Wij willen de vakmensen niet vergeten. We willen ze een hart onder de riem steken. Dit is toch mooi.'

Lees ook: Liveblog opening Noord/Zuidlijn: eerste officiële metro vertrokken

Het spandoek bij station Noorderpark trekt veel bekijks vandaag.