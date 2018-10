Zoon Halsema moet blijven fietsen ondanks Noord/Zuidlijn, maar wat gaat de burgemeester zelf doen?

Kersverse burgemeester Femke Halsema viel vandaag met haar neus in de boter: In haar tweede week mocht ze al de Noord/Zuidlijn openen. Maar de nieuwe metrolijn heeft ook een nadeel: haar zoon zit op school in Noord en zou zomaar eens een stuk vaker voor het openbaar vervoer kunnen gaan kiezen.

'Ik ben heel erg onder de indruk van dit moment. Ik zit hier pas een week en duvel zo in deze gebeurtenis. Er zijn al zoveel jaar zoveel mensen mee bezig. Er zijn zoveel verhalen over de Noord/Zuidlijn. Het is een historische verandering voor de stad', vertelt Halsema.

Lees ook: Noord/Zuidlijn officieel geopend: 'Amsterdam zet grote stap de toekomst in'

Ze ziet vooral veel voordelen voor de stad: 'Vroeger als je van Noord naar De Pijp wilde, deed je er toch al gauw drie kwartier over met het pontje en de fiets. Of met de auto, maar dan kon je nergens parkeren. Nu ben je er in tien minuten. Dat is een groot verschil. Het brengt mensen bij elkaar en zorgt ervoor dat je op een andere manier in de stad gaat bewegen.'

Fietsen met mooi weer

Voor Halsema heeft het ook een nadeel. 'Ik zei het net al tegen iemand. Mijn zoon zit in Noord op school. Het is wel de bedoeling dat hij blijft fietsen. Hij moet niet op zijn luie gat gaan zitten en even heen en weer gaan met de metro', vertelt ze.

Maar dan beaamt de burgemeester toch ook met de metro te reizen. 'Ik ga zeker gebruik van de Noord/Zuidlijn maken', vertelt ze. Op de vraag of zij, in tegenstelling tot haar zoon, dus niet gaat fietsen, zegt Halsema: 'Haha het zou fijn zijn als mijn zoon dit niet hoort. Als het mooi weer is fiets ik.'

Lees ook: Liveblog opening Noord/Zuidlijn: lijn vanaf 14:00 uur open voor Amsterdammers

Ook wethouder Rutger Groot Wassink is blij met de historische opening van de Noord/Zuidlijn: 'Er is vandaag geen zure ondertoon. Er is vooral blijdschap dat deze lijn er nu is. We hebben heel lang grapjes gemaakt over de datum. Maar nu is de dag er dan toch en dat is prachtig en leuk.

Ontmoetingsplek

De wethouder hoopt dat de stations ontmoetingsplekken worden voor Amsterdammers. 'We moeten dat nog wel gaan zien. Het gaat nu pas echt open. Het zal vooral een plek zijn waar mensen de stad in en uit gaan. Ik denk dat uiteindelijk het effect zal zijn dat het voor de buurten een belangrijke plek gaat worden.'