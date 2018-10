Eerste reizigers proberen de Noord/Zuidijn: 'Heel mooi, maar bloedheet'

Duizenden Amsterdammers maakten vandaag meteen hun eerste ritje met de Noord/Zuidlijn. Vrijwel iedereen is lyrisch, maar er was ook een puntje van kritiek...

Veel reizigers hadden het namelijk nogal warm. 'Ik vond het heel mooi. De gebouwen, de gangen, de stations. Alleen één ding was jammer. In de metro's was het zo bloedheet. Alsof de airco het niet deed', recenseert een passagier. Een ander: 'Het is bloedheet ja, dus ik stap even uit voor een frisse neus.'

Het GVB laat aan AT5 weten dat van twee metrostellen de airco het inderdaad niet goed deed. Er werden meteen monteurs ingeschakeld om de boel te repareren. Toch leken passagiers van meer metrostellen last te hebben van de warmte. Op sociale media laat een medewerker van de Noord/Zuidlijn weten dat de airco op de lijn het zwaar te verduren had doordat de metro's al warm waren voor ze gingen rijden.

Ook speelt mee dat bij ieder station vrijwel alle deuren van de metro open gingen vanwege de grote belangstelling. Daardoor waren de deuren van metrostellen langer en vaker open dan bij een normale dienstregeling en verplaatste zich dus veel meer lucht tijdens de stops.