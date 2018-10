Reizigers laatste rit Noord/Zuidlijn bijna gestrand door 'communicatiestoornisje'

Tientallen nieuwsgierige reizigers die een ritje met de Noord/Zuidlijn maakten, dachten vanavond dat ze gestrand waren op metrostation Noord.

Hun metro arriveerde rond half negen op station Noord. In principe reed de Noord/Zuidlijn vandaag tot negen uur 's avonds. Maar toen de passagiers terug naar Centraal Station wilden, kregen zij te horen dat de metro niet meer zou rijden. Medewerkers van de metro verzochten de reizigers om uit te stappen en een andere manier te vinden om thuis te komen. 'Iedereen keek om zich heen, niemand wist wat te doen', vertelt een getuige.

Ze vertelt dat er enorme verwarring was. De reizigers hadden geen idee hoe ze van het meest noordelijke station van de Noord/Zuidlijn weer terug in het centrum moesten komen. 'Medewerkers van het GVB wisten het ook niet.' Op het station werd omgeroepen de Noord/Zuidlijn te verlaten en de metro waarmee zij naar Noord waren gekomen gaf inmiddels aan 'buiten dienst' te zijn.

Opluchting

Na ongeveer twintig minuten wachten op station Noord werd er dan toch medegedeeld dat de reizigers weer met het metrostel terug naar Centraal Station konden. Tot grote opluchting van de tientallen passagiers.

Het GVB laat AT5 weten dat de vertraging van twintig minuten bewust was omdat het GVB zeker wilde weten dat er geen reizigers achter zouden blijven op station Noord. Daarom moesten deze reizigers langer wachten, aldus het vervoersbedrijf. Maar Noord/Zuidlijn-woordvoerder Michiel Jonker geeft toe dat er een 'communicatiestoornisje' was over deze laatste rit. Dat zou zijn ontstaan omdat de Noord/Zuidlijn niet alleen nieuw is voor reizigers, maar ook voor de medewerkers.

Uiteindelijk waren de 'gestrande' passagiers precies om negen uur binnen op Centraal Station.