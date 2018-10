Samenvatting: Amsterdam viert opening Noord/Zuidlijn

Het heeft de stad en de Amsterdammers veel gekost, maar hij rijdt! Vandaag werd voor het eerst ingecheckt bij de Noord/Zuidlijn. AT5 was erbij en deed de hele dag verslag van alle festiviteiten.

Verandering biedt veel moois, maar doet ook pijn. Zo begon burgemeester Halsema haar speech tijdens de openingsceremonie vanochtend. Nog één keer benoemde zij de vertragingen, de verzakkingen en de kostenoverschrijdingen voordat zij haar speech glimlachend afsloot met de woorden: 'op hetzelfde moment dat wij inchecken, zet onze stad, zetten de Amsterdammers ook een grote stap de toekomst in.'



Na de officiële openingsceremonie, die ietwat rommelig verliep, was het tijd voor feest! Reizigers mochten hun eerste ritjes maken kregen de kans om alle gloednieuwe stations te bewonderen. AT5 stapte met hen de metro in om deze dag samen te vieren. Liefdes serenades, een paaldans act en rapoptredens van Osdorp Posselegende Def P: het gebeurde allemaal in de metrostellen van lijn 52.



Ook werd veelvuldig terug- én vooruitgeblikt met vele betrokkenen. Onder andere met oud-wethouder Geert Dales en voormalig burgemeester Job Cohen werd de lange en roerige geschiedenis van de Noord/Zuidlijn besproken. Met GVB-directeur Alexandra van Huffelen en de nieuwe wethouder Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma werd juist naar de toekomst gekeken. Want wat moeten reizigers verwachten van mogelijke verstoringen en gaat dat omstreden visgraatmodel voor Amsterdam betekenen?



Dit alles en veel meer is terug te zien in de compilatie van de openingsdag van de Noord/Zuidlijn.