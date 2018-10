Heel vroeg opstaan voor eerste échte rit Noord/Zuidlijn: 'Ik heb drie nachtbussen genomen om hier te zijn'

Vanmorgen om 7.30 uur vertrok de allereerste rit van de Noord/Zuidlijn volgens de nieuwe dienstregeling. Dit historische moment trok veel liefhebbers van het openbaar vervoer.

'Ik heb mijn hele leven hier op gewacht. Ik ben om 4.00 uur opgestaan en heb drie nachtbussen genomen om erbij te kunnen zijn. Ik ben fan van het openbaar vervoer. Al toen ik klein was ging ik metrogeluiden nadoen in de buggy. Ik kom helemaal uit Zuidoost', zegt een jongen.

'We doen ons best'

Metrobestuurder Vincent Pfeil kijkt uit naar het eerste ritje. 'Het is heel gaaf. We gaan nu voor het eggie rijden. Ik ben enthousiast. Niet zenuwachtig van houdt de metro het wel.' Maar Pfeil mag niet zelf rijden, dat doet zijn collega Danny. 'Het is een eer. We hebben er lang naartoe geleefd en nu is het zover. We gaan het zien. Ik ben benieuwd hoe druk het is. Ik heb me zoals elke rit hierop voorbereid. We doen ons best.'

Er zaten veel mensen in de metro die de eerste rit wilden meemaken. 'De allereerste rit is maar één keer. Dat is nu. Het is helemaal metrogeil. Ik ben dat wel geworden ja van metro 52.' Een andere vrouw: 'Ik heb hier jaren naar uitgekeken. Ik ben 81 en hoopte het nog mee te maken. Dat is niet vanzelfsprekend.'

Omroepstem

Ook dé mannelijke stem van de metro was aanwezig: 'Het blijft speciaal om jezelf te horen. Echt heel cool en leuk. Het maakt niet zoveel uit dat het de Noord/Zuidlijn is.'

Gisteren werd de Noord/Zuidlijn feestelijk geopend door burgemeester Halsema. Vanaf vandaag rijdt de nieuwe metrolijn volgens dienstregeling.