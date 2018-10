Tarieven Noord/Zuidlijn zijn onjuist: 'Nu lijkt de lijn extra duur'

Een ritje op de Noord/Zuidlijn lijkt duurder dan het daadwerkelijk is, dat zegt het GVB. Door nog onbekende oorzaak zijn de verkeerde tarieven doorgegeven aan de reisplanners.

Het GVB wil met klem benadrukken dat het bedrag dat wordt afgeschreven van de ov-chipkaart wel klopt. De correcte tarieven zijn opnieuw aangeleverd aan de website van de vervoerder zelf en 9292. De update wordt zo snel mogelijk verwerkt. 'Nu lijkt de lijn extra duur', schrijft de vervoerder.

Op onder andere 9292 staat een bedrag voor een enkeltje van Noord naar Zuid voor 2 euro 85. In werkelijkheid kost zo'n ritje 2 euro 37. Het is vandaag de eerste dag dat er betaald moet worden voor de Noord/Zuidlijn. Gisteren was het grote openingsfeest.