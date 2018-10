Eerste dag Noord/Zuidlijn 'op enkele schoonheidsfoutjes na' probleemloos verlopen

Het GVB kijkt tevreden terug op het debuut van de Noord/Zuidlijn vandaag. Echte noemenswaardige problemen zijn er niet geweest, tot het moment van schrijven is er één metrostel uitgevallen.

'De dag is nog niet voorbij maar ik kan wel zeggen dat we een prima start gemaakt hebben', aldus Mark Lohmeijer, directeur Techniek en Operatie van het GVB. 'Natuurlijk, we hebben schoonheidsfoutjes gevonden en er zijn altijd dingen te verbeteren; die nemen we mee naar morgen.

In de loop van de middag is er een rit uitgevallen nadat een bestuurder niet lekker was geworden. 'We hebben vandaag geen grote verstoringen gehad, maar er is inderdaad wel één metro uitgevallen. Dat is jammer, het gebeurt weleens. Heel spijtig. Maar we hadden het binnen vijf minuten weer voor elkaar.'

Het was vandaag dus nog 'even oefenen', morgenochtend wacht de eerste ochtendspits. 'Op een werkdag is er veel meer verkeer en dan moeten mensen hun weg weer vinden.' Verder belooft de vervoerder dat het deze week qua warmte beter vol te houden in de metro.

'Daar hebben we naar gekeken en we hebben ook meteen actie ondernomen. Dus dat was vandaag beter en daar moeten we, zeker in de aankomende week, goed op letten want het wordt weer enorm warm.'

