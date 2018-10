Eerste echte vuurproef Noord/Zuidlijn: hoe houdt lijn 52 zich in de spits?

Amsterdam heeft sinds zondag een nieuw openbaar vervoersnetwerk. De metro op de Noord/Zuidlijn rijdt en het gehele tram- en busnetwerk is ook onder handen genomen. De ochtendspits vanochtend is het eerste meetmoment waaruit zal blijken of het GVB zijn huiswerk heeft gedaan.

AT5 is vanmorgen op verschillende plekken aanwezig in het OV: tips kunnen naar 06 511 909 38.

Een enkele uitgevallen rit en tramomleiding daargelaten, verliep de eerste dag zondag naar wens. 'Enkele schoonheidsfoutjes' zijn weggepoetst en hopelijk is de warmte ook beter te weerstaan, zei directeur Techniek en Operatie Mark Lohmeijer gisteren over de nieuwe metrolijn.

Lees ook: Eind deze week rijdt de Noord/Zuidlijn; wat gaat er veranderen?

'Het gaat pas goed als het een langere tijd goed gaat. Maar morgen wordt wel een werkdag en dat is veel meer verkeer en dan moeten mensen hun weg weer vinden', aldus Lohmeijer. Net als de metro beleefde het geheel vernieuwde vervoersnetwerk zondag zijn introductie. En nog niet iedereen was daar over te spreken.

Wennen in Noord

De eerste echte vuurdoop van het visgraatmodel is vandaag. Alhoewel, een hele heftige ochtendspits zal het gezien de timing misschien niet worden. Reizigers uit Noord zullen zich wellicht het meeste moeten aanpassen. Het uitgebreide busnetwerk is er behoorlijk op de schop gegaan.

Lees ook: Noord/Zuidlijn in cijfers: 9,7 km lang, 3500 euro per Amsterdammer en 20 cm verzakking

Veel bussen die voorheen naar Centraal Station reden, zullen nu aan de noordelijke kant van 't IJ blijven en daar aansluiten op de Noord/Zuidlijn. Voor veel Noorderlingen betekent dit dat ze een keer (extra) moeten overstappen om in het centrum en in Zuid te komen. Een goed functionerende lijn 52 is voor hen dan ook niet onbelangrijk.

Verder wordt er door de trams (deels) veel nieuwe routes gereden. Wijzigingen te over die voor menig Amsterdammer misschien lastig te onthouden zijn. Het inspireerde Eric Hammink tot deze kaart die alle wijzigingen overzichtelijk in een mooie grachtenvorm heeft gegoten.

What a beautiful new public transport map of #Amsterdam. Includes #NoordZuidLijn (Map credit to Eric Hammink, part of free iOS app it seems) https://t.co/rKxKTCTGJW pic.twitter.com/9XQDiJVFhl — Thijs Roes (@thijsroes) July 21, 2018

Lees ook: Verbazing, tevredenheid of ergernis: nog even wennen aan de nieuwe dienstregeling