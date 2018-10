Rustige ochtendspits op de gloednieuwe Noord/Zuidlijn: 'Alsof het nog niet ontdekt is'

De eerste ochtendspits met de Noord/Zuidlijn is goed en relatief rustig verlopen. Het was niet heel druk, maar dat komt vooral door de zomerperiode, meent een woordvoerder van GVB.

Bij de stations Noord, Noorderpark en Zuid was het wat drukker, maar op de andere stations was het vrij rustig. Vanwege de vakantieperiode is de spits sowieso minder druk. Het GVB verwacht de piek dan ook in september. Op één defecte lift op Centraal Station na waren er ook geen problemen tijdens de eerste 'ochtendspits' van de Noord/Zuidlijn. 'We zijn goed opgestart', aldus een woordvoerder van GVB.

Lees ook: Eerste echte vuurproef Noord/Zuidlijn: hoe houdt lijn 52 zich in de spits?

Tussen de reizigers die voor hun werk lijn 52 pakten, zaten ook nog wat Noord/Zuidlijn-toeristen. 'Voorheen ging ik altijd met de fiets, dus ik dacht: vandaag ga ik voor het eerst even met de Noord/Zuidlijn.' Een andere reiziger was nog wel verbaasd dat het zo rustig was. 'Ik vind het gek dat er nog zo weinig mensen zijn. Alsof het nog niet ontdekt is', zegt ze tegen AT5. 'Het was helemaal leeg net op het Europaplein.'

Vooral voor mensen die vanuit Noord de stad in gaan, is de gloednieuwe metrolijn een uitkomst. 'Normaal moest ik vanaf het NDSM-werf helemaal met de bus naar Centraal en dan pas de metro en een paar keeroverstappen, dus dat is nu veel beter.'