Kasper Dolberg onzeker voor wedstrijd tegen Sturm Graz

Kasper Dolberg heeft gisteren op de training een buikblessure opgelopen. Het is onzeker of hij morgen fit genoeg is. Daley Blind en Dusan Tadic zullen wel bij de selectie zitten, zij kunnen spelen volgens Erik ten Hag.

Dat liet de trainer van Ajax vanmiddag weten op de persconferentie. Daley Blind traint pas een week mee en Dusan Tadic pas sinds zondag. Maar beiden kunnen spelen en daar valt volgens trainer ten Hag ook invallen onder.

Ajax kan tegen Sturm Graz dus niet met zijn sterkste team aantreden. De club zal een goed resultaat moeten neerzetten om de volgende voorronde van de Champions League te kunnen bereiken. Volgende week is de return in Graz.