Horecazaak West gesloten om drugshandel

Een horecagelegenheid in de Jan Maijenstraat in West is vandaag gesloten. Op 22 juni deed de politie al een inval in de zaak en uit onderzoek is gebleken dat er in drugs werd gehandeld.

Het is al de derde horecazaak in korte tijd die gesloten wordt. Eerder waren koffiezaak Today aan de Dusartstraat en Dido Event Centre aan de Jan van Galenstraat aan de beurt. Bij Today was een liquidatiepoging op het terras de oorzaak van de sluiting en bij Dido Event Centre werd ruim twee miljoen euro in cash gevonden.

Hoe lang de horecegelegenheid op de Jan Maijenstraat dicht blijft is onbekend, net zoals Today en Dido Event Centre is die op last van de burgemeester voor onbepaalde tijd gesloten.