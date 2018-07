Sekswerkers lopen mars door de stad: 'Het moet wereldwijd genormaliseerd worden'

Vanaf de RAI, waar deze week een grote aids-conferentie wordt gehouden, vertrokken vanavond zo'n tweehonderd sekswerkers en sympathisanten voor een mars door de stad.

Met de Global Sex Workers Manifestation vroegen ze aandacht voor de regels die belemmerend zijn in hun werk. Belangenbehartiger PROUD organiseerde de mars naar het Oudekerksplein.

Bankrekening geblokkeerd

Eén van de deelnemers was sekswerker Foxxy Angel. 'Ik had een bankrekening, zoals iedere Nederlander. Gewoon om mijn belasting te betalen. Toen ging ik een cheque verzilveren en toen hebben ze die ongeldig verklaard en tegelijkertijd ook nog eens mijn bankrekening gesloten. Hoe moet ik dan mijn belasting betalen?', vraagt ze zich af.

Voor Foxxy Angel is het belangrijkste dat het stigma dat rondom sekswerk hangt, doorbroken gaat worden. 'Door dat stigma wordt ons een hoop ontnomen waar we recht op hebben. Ik haal heel veel voldoening uit dit werk. Ik vind het fijn om met mensen te werken. Ik vind het fijn om orgasmes te hebben en het geld is natuurlijk ook leuk meegenomen.'

De demonstratie begon niet voor niks bij de RAI waar op dit moment de grote aids-conferentie is. 'Je ziet dat over de hele wereld dezelfde problemen heersen. Er wordt raar tegenaan gekeken terwijl er wel gebruik van gemaakt wordt. Want anders zouden wij niet kunnen bestaan. Het moet wereldwijd genormaliseerd worden. Ik hoop dat het in Amsterdam kan beginnen', zegt Foxxy Angel.

Veel nationaliteiten

Aan de mars richting de Wallen deden, ondanks de warmte, zo'n tweehonderd mensen mee afkomstig uit veel verschillende landen. 'Het is voor de goede zaak. Dus dat hebben we er vaak voor over', besluit Foxxy Angel.