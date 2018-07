'Stel ook in Amsterdam horecatoiletten open voor het publiek'

Amsterdam zou net als in Rotterdam een 'zeiknota' moeten aannemen om het schrijnende tekort aan openbare toiletten terug te dringen. Horecaondernemers die hun toiletdeuren openen voor mensen met hoge nood, krijgen een kleine vergoeding en een 'Free Toilet'-sticker. Dat oppert de Partij van de Ouderen.

In de Rotterdamse binnenstad draait sinds kort een soortgelijke proef, waaraan diverse cafés, restaurants en hotels meedoen. Raadslid Wil van Soest vindt dat Amsterdam hetzelfde zou moeten doen.

'Er is een schreeuwend tekort aan openbare toiletten waardoor vooral ouderen en chronisch zieken minder makkelijk de deur uitgaan', aldus van Soest. 'We hebben enorm veel horecagelegenheden in Amsterdam, als zij bereid zijn hun toiletdeuren te openen, lost dat een groot deel van het probleem op. Men moet ook zonder kopje koffie een plasje kunnen doen.'

Kort geding

De discussie rond openbare toiletten laaide vorig jaar op in de stad, nadat Geerte Piening naar de rechter stapte om het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen aan te kaarten. Ze weigerde een boete te betalen die ze kreeg voor wildplassen op het Leidseplein. In het daaropvolgende kort geding kreeg ze van de rechter echter te horen dat ze ook wel in een urinoir had kunnen plassen.

Het stadsbestuur liet daarop weten het oneens te zijn met de rechterlijke uitspraak. Op de vraag 'Is het college het eens met de fractie van de SP eens dat plassen voor vrouwen en mindervaliden in een plaskrul niet kan?' antwoordde locoburgemeester Kajsa Ollongren simpelweg met 'Ja'.

Vroeger moesten horecagelegenheden altijd vrouwen met hoge nood gratis naar het toilet laten gaan, maar in 2014 werd die regel geschrapt. Ollongren liet afgelopen oktober weten dat de gemeente nu nader onderzoek doet naar de toiletvoorziening in de openbare ruimte.