Drijvend tijdelijk huisje in Erasmuspark moet weg: onderhoudskosten te hoog

Het drijvende huisje in het Erasmuspark moet verdwijnen. Het tijdelijke kunstwerk, Ile Flottante genaamd, zal binnenkort worden weggehaald, zo heeft het stadsdeel besloten.

Dit schrijft De Westkrant. Volgens het stadsdeel ging het om een tijdelijk kunstwerk. De mini-villa werd gemaakt door kunstenaar Leonard van Munster. Het stadsdeel bevestigt dat het kunstwerk inderdaad weg moet. 'Het ligt er al langer dan in eerste instantie is afgesproken', zegt een woordvoerder van Stadsdeel West.

Lees ook: Mini-villa Erasmuspark gekraakt: 'Er werd gekookt en geslapen'

Er is een gesprek geweest tussen het stadsdeel en Van Munster over het tijdelijke kunstwerk. Conclusie: de kosten zijn te hoog. 'Het kunstwerk van de heer Van Munster is met materiaal gemaakt voor tijdelijk gebruik en we concludeerden gezamenlijk dat onderhoudskosten voor langer gebruik te hoog zijn. Het gaat hier om onderhoudskosten dat een groot deel zou bedragen van ons gehele kunst- en cultuurbudget', aldus het stadsdeel in een verklaring.

Wel blijft de deur open staan bij het stadsdeel voor een nieuw tijdelijk kunstwerk van Van Munster. Wat dit voor kunstwerk zal zijn is niet bekend. Wanneer de drijvende mini-villa wordt weggehaald is niet bekend.