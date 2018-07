Amsterdam Rainbow Dress na wereldreis te zien in OLVG

Na onder meer Athene, San Francisco, Madrid en het Europees Parlement in Brussel is de Amsterdam Rainbow Dress in aanloop naar de Gay Pride te zien in het OLVG.

De jurk is 16 meter lang en bestaat uit 75 nationale vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog steeds in het strafrecht is opgenomen. Onder andere de vlaggen van Iran, Saoedi-Arabië, Jemen zijn in de jurk verwerkt. Homoseksualiteit wordt daar nog steeds met de dood bestraft. Het lijfje van de jurk is gemaakt van de Amsterdamse vlag. Hiermee wordt onderstreept dat Amsterdam open blijft staan voor LHBTI-vluchtelingen.

Het OLVG

De Amsterdam Rainbow Dress gaat deze maanden tijdens het pride-seizoen de hele wereld over, vorige maand was hij nog in Athene en San Franscisco. Deze week is het OLVG in Oost aan de beurt: tot en met 2 augustus is hij te bezichtigen op locatie Oost.

‘OLVG plaatst de jurk om de boodschap van openheid en inclusie extra te onderstrepen. Voor ons, als Amsterdams stadziekenhuis, is diversiteit vanzelfsprekend en zelfs een verrijking. In veel landen is dit helaas nog niet zo’, aldus Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur OLVG.

Lees ook: Wethouder Kukenheim naar San Francisco om LHBT-samenwerking te intensiveren

Amsterdam Museum

Het kunstwerk werd twee jaar geleden onthuld in het Amsterdam Museum en is ontworpen door modeontwerper Mattijs van Bergen en vormgever Oeri van Woezik. Daarna is de jurk opgenomen in de vaste collectie van het museum maar is als levend kunstwerk de wereld blijven rondreizen om aandacht te vragen voor LHBTI+-vluchtelingen en -rechten in de wereld.

Pride-week

Van 28 juli tot en met 5 augustus vindt de Pride Amsterdam plaats. Tijdens de jaarlijkse Canal Parade vaart het OLVG voor de achtste keer mee.