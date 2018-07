Omhooggekomen fietspad langs Weespertrekvaart weer hersteld

Het fietspad op de dijk langs de Weespertrekvaart, dat gisteren door de hitte omhoog kwam, is weer hersteld.

Door de hitte was het asfalt onder de platen gaan smelten en bewegen. Daardoor begonnen de betonplaten waaruit het fietspad is opgebouwd te schuiven. Twee betonplaten waren tegen elkaar aan geschoven waardoor ze omhoog kwamen.

Vanochtend bleek dat de twee betonplaten inmiddels zijn verwijderd. In plaats daarvan is een nieuw stuk fietspad aangelegd, zodat fietsers weer zonder problemen over de dijk kunnen fietsen.