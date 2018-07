Chinese vrouw gewond na beroving door twee mannen op scooter in Museumkwartier

Een Chinese zakenvrouw is op 20 juni gewond geraakt nadat ze in het Museumkwartier op straat van haar handtas werd beroofd. De politie is op zoek naar twee daders op een scooter.

Het incident gebeurde afgelopen woensdag rond 15.45 uur aan de Honthorststraat.

De vrouw raakte gewond nadat twee mannen op een scooter achter haar aan reden en hard aan haar handtas trokken. De vrouw viel daardoor op de grond en liep verwondingen op.

De politie is naar aanleiding van deze beroving op zoek naar twee mannen met een lichtgetinte huidskleur. Ze reden op een zilverkleurige scooter en zijn na de beroving in de richting van de Stadhouderskade gevlucht.

Mensen die meer weten over de daders, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

#WantedWednesday Op klaarlichte dag iemand omverrijden én beroven van haar handtas: de mannen op deze beelden worden ervan verdacht dit woensdagmiddag 20 juni op de Honthorststraat te hebben gedaan. Herken jij ze? Neem dan contact met ons op. pic.twitter.com/YCMChxbVes — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) July 25, 2018