Het Centraal Station wordt tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) in oktober twee keer tot feestlocatie omgetoverd.

De twee events vinden plaats in Lil’ Club in de Amstelpassage op CS. Donderdag 18 oktober mag Joris Voorn met zijn Spectrum concept op de unieke locatie draaien. Een dag later is het aan de Belgische Charlotte de Witte. Beide dj’s draaien de hele nacht.

ADE begint dit jaar op 17 oktober en duurt tot en met 22 oktober.