Airbnb'ers richten ravage aan in woning Bos en Lommer: 'Pannenkoeken lagen achter de bank'

Al enkele jaren verhuurt hij zijn appartement in de stad via Airbnb en nooit was er een probleem, tot afgelopen juni. Stephan (32) verhuurde zijn koopwoning aan drie jongens uit Barcelona van rond de 20 jaar. In drie dagen tijd veranderden zij de woning in een vuilnisbelt.

Stephan overhandigde de sleutel zelf aan de jongens en ging daarna zelf een weekje op vakantie. Zijn schoonmaakster zou de sleutel weer in ontvangst nemen, maar toen zij na drie nachten de deur opende, waren de Spanjaarden al gevlogen.

'Gepoetst met tranen in de ogen'

'Mijn schoonmaakster is zich echt een hoedje geschrokken. Het was zo'n enorme bende. Ze heeft met tranen in haar ogen het appartement schoongemaakt', maar niet voordat ze een filmpje maakte van de ravage. De tafel in de woonkamer was bezaaid met etensresten. Een doos met persoonlijke spullen en foto's was opengemaakt en leeggekieperd. 'Er lagen zelfs pannenkoeken achter de bank, die verder onder de vetvlekken zat.'

Ook de keuken was een compleet slagveld en dat gold eveneens voor de badkamer, waar een spiegel gesneuveld was. Op het bed van Stephan lag een schilderij dat van de muur getrokken was.

'Lig er niet wakker van'

Zijn schoonmaakster bracht het hele huis weer op orde. 'Zij is echt een held en heeft heel veel extra uren gepoetst.' Uiteindelijk viel het met de schade mee: een kapotte spiegel, een verdwenen rugzak en wat foto's die hij weg kon gooien.

Stephan is er vrij relaxed onder, zo zegt hij. 'Ik lig er niet wakker van. Maar die jongens moeten wel weten dat dit niet normaal is.' Airbnb zou contact gezocht hebben met huurders, maar die laten niets meer horen, aldus Stephan.

Bonus voor schoonmaakster

Via Airbnb wil hij 100 euro van de Spanjaarden krijgen. 'Voor mijn schoonmaakster, zodat ik haar een dikke bonus kan geven.' Maar Airbnb wilde niet verder gaan dan 50 euro, omdat hij geen bonnetjes kon overleggen.

'Ik vind het echt schandalig van Airbnb. Het is voor mij een principekwestie dus ik heb gezegd, laat maar zitten.'

Airbnb laat in een reactie weten dat ze tekort is geschoten in de afhandeling van de zaak. 'Wij hebben onze excuses aangeboden aan de verhuurder en bieden hem onze volledige medewerking.' De Spanjaarden mogen nooit meer een woning huren via het platform.

Stoppen met zijn appartement verhuren, daar denkt Stephan niet aan. 'Ik heb gewoon pech gehad met deze gasten.'

Kort na het interview met AT5 kreeg Stephan een excuusmail van Airbnb. 'Daarin stond dat de 100 euro was overgemaakt.'