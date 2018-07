Honderden Oostenrijkers trekken van Dam naar Johan Cruijff Arena

Duizenden supporters van zowel het bezoekende Sturm Graz als Ajax zelf negeerden vanmiddag (zoals verwacht) massaal het hitteprotocol. De terrassen zaten vol met fans die een biertje dronken.

Het belooft een heet avondje te worden in de Johan Cruijff Arena als Ajax de eerste stap hoopt te zetten in de richting van Champions League-succes. De club adviseert supporters rustig aan te doen met bier maar die oproep wordt weggelachen: 'Bier is gemaakt van water, dus ja.'

Zo'n 1900 fans zijn vanuit Oostenrijk naar Amsterdam gekomen. Op de Dam kwam de groep vanmiddag samen om liedjes te zingen. Inmiddels zijn ze onder begeleiding van de ME naar Centraal Station gelopen om daar op de metro naar het stadion te stappen.