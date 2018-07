Bewoners ADM-terrein teleurgesteld over besluit Raad van State

Bij de bewoners van het ADM-terrein overheerst de teleurstelling nu de Raad van State vandaag heeft besloten dat het gebied voor Eerste Kerstdag ontruimd moet worden.

De Raad van State oordeelde dat er illegaal wordt gewoond en daardoor moeten de ruim tweehonderd bewoners op zoek naar een nieuwe verblijfplaats. In de 21 jaar dat de ADM-bewoners op het terrein verbleven, zijn ook kinderen geboren.

'Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar ik schat dat er 25 kinderen hier ter aarde zijn gekomen', vertelt Hay Schoolmeesters trots. 'Ze hebben ook allemaal prachtige namen. Eentje wil ik wel noemen: Parel'.

'Architectonisch wonder'

Jarenlang vochten de bewoners voor het behoud van hun culturele vrijplaats. Dat was een pittige strijd. Het dieptepunt werd bereik in april 1998. Op dat moment viel de voormalige eigenaar Bertus Luske met een enorme shovel het kraakpand binnen viel terwijl de bewoners lagen te slapen.

De schade daarvan is nog steeds te zien in het kraakpand. Toch hebben de bewoners ook daar weer iets creatiefs van gemaakt. 'Wij likten onze wonden en creeërden er een architectonisch wonder mee. De boom des levens in staal gegoten staat hier geparkeerd'.

Rafelranden

Dat het trotse dorp nu moet verdwijnen, doet zeer. Maar daar heeft de eigenaar van het terrein geen boodschap aan. 'We zijn blij dat er duidelijkheid is', zegt Niels Kooijman namens de eigenaar van het terrein. Als hem gevraagd wordt of het niet zonde is dat het ADM-terrein nu gaan verdwijnen, wordt er naar de gemeente gewezen. 'De culturele vrijplaats is van groot belang voor Amsterdam, maar niet op grond van particuliere eigenaren. De gemeente Amsterdam moet daar haar verantwoordelijkheid in nemen.'

Ook de ADM-bewoners wijzen naar de gemeente. Zij vinden het belachelijk dat nota bene in het coalititieakkoord staat dat er in Amsterdam "talloze zaken tot in detail zijn geregeld, maar waar ook ruimte is voor tegencultuur en rafelranden".

'Laat het ADM nou net een rafelrand zijn en laat het niet nemen van een goed besluit de gemeente deze rafelrand platbuldozeren.'

Herplaatsing

De gemeente heeft eerder aangegeven te willen helpen bij de herlocatie van het ADM-terrein. Een deel van hen kan mogelijk terecht op het terrein van de voormalige waterzuivering in Noord, maar slechts voor twee jaar. Dat vinden de ADM-bewoners veel te kort.

Met kerst moeten ze weg zijn, maar de bewoners hopen nog op steun van al hun internationale vrienden. 'We hebben ze toevallig net op Eerste Kerstdag uitgenodigd'.