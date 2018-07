Paranoïde Brit zet politiebureau Nieuwezijds Voorburgwal op stelten

Een Brit onder invloed heeft vanmiddag in het politiebureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal voor flinke consternatie gezorgd.

De paranoïde man beweerde dat hij werd achtervolgd en dat zijn ouders in gevaar waren. 'Hij kwam extreem verward over en bleef maar wartaal uitslaan, hierbij probeerde de man verder het politiebureau in te komen.'

Nadat de Brit werd overmeesterd is hij door hulpverleners van de psycholance onderzocht. Hij bleek sterk onder invloed te zijn van drugs. Hij is afgevoerd 'naar een zorginstelling zodat hij de zorg kan krijgen die hij nodig heeft', aldus de politie Centrum-Burgwallen op Facebook.