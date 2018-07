Woning in Osdorp gesloten na vondst 23 kilo mdma

In een woning in de Jan van Zutphenstraat in Osdorp is begin deze maand een grote hoeveelheid drugs gevonden. Het pand is daarom door de gemeente dichtgetimmerd.

23,6 kilo aan mdma-pillen, 20 slikbollen en ruim 25.000 euro cash lag er in de woning. Agenten vonden ook een nepvuurwapen en dure horloges en schoenen.

De handel in drugs en de aanwezigheid van het (imitatie)wapen leveren een gevaar op voor omwonenden. Daarom is de woning voor ten minste drie maanden gesloten.