Fakkeltocht door de stad: 'In 1928 voor de Spelen, nu voor hiv en aids'

Om meer aandacht te vragen voor HIV en aids liep werd er vandaag een fakkeltocht door de stad gelopen. Mensen die seropositief zijn droegen de fakkels en zelfs burgemeester Femke Halsema liep een stukje met ze mee.

Fred Verdult is de initiatiefnemer van de fakkeltocht en zelf ook seropositief. 'Bij de Olympische Spelen die deze week precies 90 jaar geleden in Amsterdam plaatsvonden werd het Olympisch vuur geïntroduceerd, dat was er voor die tijd niet. Dus toen dacht ik: nu de wereld hiv-beweging in Amsterdam is, is het een prachtig moment om de Positive Flame te introduceren'.



Een pil per dag

Fakkeldrager Mark Vermeulen leeft al sinds 2007 met hiv. 'Al tien jaar leef ik met hiv en dat gaat heel goed, ik slik een pil per dag. Misschien is wel het belangrijkste dat ik door deze pil het virus ook niet meer kan overdragen, dus dat is heel fijn'.



Veel deelnemers aan de fakkeltocht hebben zo hun eigen reden om mee te lopen. Voor Vermeulen is dat om aandacht te vragen voor de vele mensen die nog steeds overlijden aan de gevolgen van aids in het buitenland. Maar voor Perry Dossett is het toch vooral laten zien aan de buitenwereld dat hij het virus heeft en nog leeft. 'Nu weet iedereen het.'

Burgemeester Halsema liep ook een stukje mee met de fakkeldragers. 'Het is toch heel belangrijk dat we in Nederland en wereldwijd aandacht blijven vragen voor hiv en aids, het probleem is niet weg. We hebben het misschien enigszins onder controle, maar in Nederland en Amsterdam moeten we er verdacht op zijn dat het niet weer de kop op streekt'.