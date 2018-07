Ook Amsterdamse bomen doen aan hitteplan: vallende bladeren en schors op straat

Niet alleen mensen hebben last van de extreme warmte, ook in de natuur is een hitteplan opgesteld. Zo laten de bomen in het Vondelpark hun bladeren vallen en dat is te zien in het straatbeeld.

Nu lijkt het alsof de natuur in de war is, maar niets is minder waar. Als het zo lang zo warm is als nu, doet een boom wat hij eigenlijk al miljoenen jaren doet. 'Grote bomen kunnen wel 500 tot 1000 liter per dag opslurpen', vertelt boomconsulent Hans Kaljee. 'Dat houdt een boom niet vol vanwege de hoeveelheid verdamping, daarom laat hij zijn bladeren vallen en houdt een boom de hitte veel langer vol'.

150 liter per boom per dag

Grote oude bomen met veel wortels redden het wel. Jonge bomen die vorig jaar pas geplant zijn, hebben het veel zwaarder. Om die bomen in leven te houden, worden per dag driehonderd bomen bewaterd. 'Gemiddeld krijgt een boom tussen de 100 en 150 liter', vertelt hovenier Michael Kruithof. 'Per dag'.

In Buitenveldert is iets heel anders aan de hand. Daar laat de schors van alle platanen los. En niet een beetje, maar vrijwel de hele stam wordt kaal. 'Als het zo droog is als nu hebben de blaadjes meer water nodig dan dat er is. Teveel water gaat er dan weg en te weinig wordt er aangevoerd', legt Hans uit. 'Daardoor ontstaat er een vacuüm en krimpt de stam'.

'Ze kunnen wel tegen een stootje'

's Nachts, als het koeler is, zet de boom weer uit en dat kan de schors dus niet aan. Maar ook hiervoor geldt: zodra er wat regen valt, komt alles weer goed. 'Die bomen zijn wel wat gewend. We hebben ze al miljoenen jaren, dus ze kunnen wel tegen een stootje'.