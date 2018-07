Ajax verslaat Sturm Graz met 2-0

Veel frivoliteiten, kunststukjes en applaus maar Ajax heeft vermakelijk spel tegen Sturm Graz niet weten om te zetten in een ruime overwinning. Een plek in de volgende voorronde van de Champions League is nog lang niet beklonken.

De sfeer was meteen goed in de bloedhete Johan Cruijff Arena. Wel werd meteen duidelijk dat Sturm Graz niet was gekomen om oogverblindend tiki taka-voetbal te spelen. Helder waren ook de intenties van Ajax, er werd gezocht naar een vroeg doelpunt.

Ziyech dartelt

En dat kwam er binnen het kwartier. Een harde schuiver van Hakim Ziyech werd niet goed ingeschat door keeper Jörg Siebenhandl en de bal caramboleerde via zijn handen de kruising in. Even later greep hij wel goed in toen hij een poeier van Klaas Jan Huntelaar op de paal tikte.

Doelpunten volgden er niet meer in het eerste bedrijf maar het spel stemde positief. Vooral Ziyech leek vastberaden de nasmaak van het teleurstellende WK weg te spoelen, de nummer 10 dartelde en blonk uit met meerdere kunststukjes.

Opzichtige duikeling Neres

Aan het begin van de tweede helft leek Ajax op twee gedachten te hinken. Daarmee kreeg Sturm Graz de kans om een paar keer gevaarlijk voor het doel van Onana te verschijnen maar zonder resultaat. Ajax kreeg uiteindelijk de hulp van scheidsrechter Hernandez, Neres duikelde opzichtig naar de grond en Hernandez wees naar de stip. Lasse Schòne had twee pogingen nodig om Siebenhandl te verschalken: 2-0.

En daarmee was het qua hoogtepunten ook gedaan in de Johan Cruijff Arena. Aankopen Dusan Tadic en Daley Blind kregen nog een welkomstmoment en Kaj Sierhuis mocht nog zijn eerste minuten maken in het eerste. Volgende week zal moeten blijken of de 2-0 voorsprong voldoende is gebleken voor een plek in de volgende voorronde.