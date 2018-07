Debutant Kaj Sierhuis: 'Had de hele wedstrijd kippenvel'

Hij moest er lang op wachten, maar gisteravond maakte Kaj Sierhuis dan toch zijn debuut bij Ajax 1. 'En dat tijdens de Champions League. Iets mooiers kun je bijna niet verzinnen, zo met een volle Arena.'

Sierhuis had het al bijna niet meer verwacht. Voor de tweede helft moesten veel andere spelers warm lopen en hij zat daar niet bij. 'Maar toen moest ik toch. Ze zeiden: even kort en fel', zegt hij tegen AT5.

En dus rende hij in de 87ste minuut het veld op. 'Ik dacht: ik geef gewoon alles wat ik heb in deze minuutjes.' Een doelpunt zat er helaas niet meer in, maar Sierhuis ging wel meerdere keren het duel aan. 'Die gasten afjagen, zodat ze geen kansen kunnen creëren.'

'Een geweldig gevoel'

De hele wedstrijd had hij al 'kippenvel' en zijn debuut leverde uiteindelijk 'een geweldig gevoel op'. Het spel van de Ajacied is dan ook niet onopgemerkt gebleven: op Twitter wordt hij volop geprezen. Zeker omdat Klaas-Jan Huntelaar gisteren een aantal kansen miste, is het de vraag of het nu de beurt is aan Sierhuis.

'Zo denk ik absoluut niet', vertelt hij. 'Ik wil een zo groot mogelijke score neerzetten tegen Sturm Graz. En dan hoop ik dat Huntelaar goals maakt, omdat ik het hem gun en omdat het onwijs belangrijk is voor het team.'

'Even laten bezinken'

Sierhuis wil nu vooral nog maar even nagenieten van zijn eerste wedstrijd voor Ajax 1. 'Ik moet het nog even laten bezinken, zo maar lekker in bed liggen.'

Hoewel zijn telefoon inmiddels al ontploft is, bekijkt de speler alle berichten die hij heeft ontvangen liever later. 'Eerst ga ik mijn ouders en mijn andere familie zien.'