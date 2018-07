Mazraoui: 'We hadden Sturm Graz misschien overschat'

Noussair Mazraoui vond het spel van tegenstander Sturm Graz gisteravond een beetje tegenvallen. 'Ik had een fysiek sterke ploeg verwacht, die dodelijk zou zijn in de counter.'

Hoewel Mazraoui denkt dat Ajax de tegenstander 'misschien een beetje heeft overschat', schrijft hij de 2-0 winst ook toe aan het eigen 'geconcentreerde spel'.

'Meer in petto'

'We hebben elke counter van hen onschadelijk gemaakt, dat hebben we ook aan onszelf te danken', zegt hij tegen AT5. De jonge verdediger speelde een dijk van een wedstrijd, toch verwacht Mazraoui volgende keer nog wel 'meer in petto' te hebben.



Voor afgelopen wedstrijd was een extra goal nog mooi geweest, geeft Mazraoui toe. Hij was graag met 3-0 naar de volgende partij tegen Sturm Graz gegaan. 'Maar nu wordt het nog wel echt een wedstrijd.'

'Als een broer'

De doelpunten van gisteravond waren te danken aan Lasse Schöne en Hakim Ziyech. Met die laatste speler heeft Mazraoui een speciale band opgebouwd, zowel buiten het veld als erop.

In het begin coachte Ziyech hem eerst nog vooral, maar inmiddels weten de mannen precies wat ze 'van elkaar kunnen verwachten'. 'Hij is als een broer voor mij.'