Nog steeds code oranje: 'Beperk lichamelijke beweging'

Ook voor vandaag geldt vanwege de hoge temperaturen code oranje. Het KNMI adviseert om veel te drinken en weinig te bewegen.

De temperaturen kunnen in de stad oplopen tot zo'n 35 graden. Ook vannacht blijft het warm, met minima van 20 graden. Wel gaat het mogelijk een beetje regenen.

Hagel

Er is bovendien een kleine kans op onweersbuien en zelfs hagel, maar dat geldt vooral voor het zuiden van het land. In Amsterdam houdt waarschijnlijk voor de hitte nog wel even aan. Vandaar dat het Nationale Hitteplan nog steeds van kracht is.

Dat betekent dat familieleden, kennissen en zorginstellingen worden opgeroepen om extra goed te letten op 'kwetsbare groepen'. Bij warm weer lopen volgens het KNMI vooral ouderen, mensen met overgewicht en chronisch zieken risico.