College wil verbod op hondenshows

Als het aan het college ligt, dan worden er in de toekomst geen hondenshows in de stad meer georganiseerd zoals die komende augustus in de Rai worden georganiseerd. Van 8 tot 12 augustus worden daar meer dan 20.000 honden uit zestig verschillende landen verwacht.

Volgens GroenLinks-raadslid Imane Nadif, die schriftelijke vragen stelde aan het college van burgemeester en wethouders, vertonen de honden tijdens de show 'geen natuurlijk gedrag'.

Lees ook: GroenLinks verontwaardigd over grote hondenshow in Rai

'Daarbij zijn dit soort hondenshows evenementen waar het doorfokken van honden wordt gepromoot. Het doorfokken van honden heeft een schadelijk effect op deze dieren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de kortsnuitige honden waar 36 erfelijke aandoeningen zoals ademhalingsproblemen en allergieën voorkomen', aldus Nadif.

Doorgefokte dieren

Het stadsbestuur vindt het onwenselijk dat evenementen in de stad worden georganiseerd waar doorgefokte dieren worden tentoongesteld. 'Sinds 1 juli 2014 is wetgeving van kracht die fokkers verplicht om, voor zover mogelijk, te voorkomen dat er erfelijke aandoeningen aan nakomelingen worden doorgegeven. Uit oogpunt van dierenwelzijn is het volstrekt ongewenst dat er bij hondenshows rassen kunnen worden ingeschreven met een beduidend risico op erfelijke aandoeningen.'

Erfelijke aandoeningen

Volgens het college kunnen er bij de shows hondenrassen worden ingeschreven met een beduidend risico op erfelijke aandoeningen. 'Daarbij gaat het onder meer om de Franse Bulldog, Cavalier King Charles Spaniël, Mopshond, Golden Retriever, Yorkshire Terriër, Duitse Herdershond, Pekingees, Engelse Bulldog, Labrador Retriever en Boxer.'

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om het aantal evenementen met dieren in de stad terug te dringen. 'Het college zal onderzoeken of de vergunningsvoorwaarden zo aangepast kunnen worden dat het niet meer mogelijk is om hondenshows in Amsterdam te organiseren.'