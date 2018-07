A'damse partijleiders keren zich tegen Blok: 'Hij kan niet langer onze minister zijn'

Sylvana Simons (Bij1), Femke Roosma (GroenLinks), Mourad Taimounti (DENK) en Sofyan Mbarki (PvdA) reageren in een open brief in Het Parool op Stef Blok, naar aanleiding van zijn omstreden uitspraken over multiculturele samenlevingen. 'Hij kan niet langer onze minister zijn.'

De partijleiders schrijven dat in Amsterdam elke dag opnieuw meer dan 800.000 mensen met wortels in 181 verschillende landen samenleven.

'We zijn een grote stad met grootstedelijke uitdagingen. We hebben nog een lange weg te gaan om uitsluiting, discriminatie en ongelijkheid uit te bannen. Daar zal elke dag hard aan moeten worden gewerkt. Maar zonder al deze diversiteit zou Amsterdam niet zo groots en mooi zijn', zo schrijven de politici.

Blok zei tijdens een besloten bijeenkomst onder meer dat hij geen vreedzame samenlevingen kent die multicultureel of multi-etnisch zijn, met uitzondering van landen waar de oorspronkelijke bevolking is 'uitgeroeid', zoals hij dat zelf omschreef. Hij noemde Suriname een failed state vanwege de etnische opdelng.

'Onware uitlatingen'

'De wereldvreemde, kwetsende en onware uitlatingen van minister Blok zijn sprekend voor deze gepolariseerde tijd', aldus de partijleiders. 'Dat hij zijn opmerkingen over Suriname deed als minister van Surinames voormalige kolonisator maakt ze nog schokkender. Het was geen slip of the tongue toen de ervaren Blok zei dat vreedzame multi-etnische samenlevingen niet bestaan.'

'Hij kan niet langer onze minster zijn'

'Het normaliseren van racisme en xenofobie moet stoppen. Dat zelfs een minister - een dienaar van de publieke zaak die er namens ons allemaal zit - deze uitspraken doet, vervult ons met afschuw. Minister Blok kan niet langer de publieke zaak dienen; hij kan niet langer onze minister zijn, simpelweg omdat hij niet in onze samenleving gelooft.'

Blok heeft naar aanleiding van zijn uitspraken een excuusbrief naar de Surinaamse regering gestuurd, maar daar nam het land geen genoegen mee.

UPDATE 12.45 uur:

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat Blok 'het vervelend vindt dat zijn uitspraken aanstoot hebben gegeven' en verwijst naar de Kamerbrief die hij vorige week stuurde. De minister gaat niet specifiek in op de open brief van de Amsterdamse partijleiders.