'Het Caribisch gebied begint eigenlijk al buiten de Randstad'

Raymi Sambo, bij de meeste Amsterdammers bekend als acteur, debuteerde onlangs als regisseur. Voor zijn debuut verfilmde hij het toneelstuk 'Aan Niets Overleden', over de schaamtecultuur rond hiv in de afro-Caribische gemeenschap.

Maar, zo vertelt Sambo in AT5's De Zwoele Stad, die schaamtecultuur speelt zeker niet alleen binnen de Caribische gemeenschap. 'De basis van de film is het Caribisch gebied. Maar zodra je buiten de Randstad komt, bén je eigenlijk in het Caribisch gebied. We denken heel erg dat Nederland progressief is, maar de Rándstad is progressief. Dit had ook het verhaal kunnen zijn van een jongen uit een gereformeerd gezin.'



Dat ongemak buiten de stad voelde Sambo onder meer tijdens de opnames van Aan Niets Overleden. 'Precies tijdens het opnemen van een zoenscene tussen twee mannen, in Zeewolde, kwamen er wat mannen langs van de plaatselijke scouting. Dat gaf geen gedoe ofzo, maar het ongemak is voelbaar.'



Aan Niets Overleden draait vanaf 20 juli in verschillende Amsterdamse bioscopen. Een langer gesprek met Raymi Sambo en Jouman Fattal is later vandaag te zien in De Zwoele Stad.