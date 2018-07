Dierenpartij boos op duurzaam en vegetarisch festival Milkshake

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft raadsvragen gesteld over het festival Milkshake, dat het het groen in het Westerpark zou slopen. Maar de festivalorganisatie zegt dat Milkshake juist 'heel duurzaam' is.

'Festivals zorgen voor rotzooi en overlast in het groen', stelt PvdD-voorman Johnas van Lammeren. Vooral het Westerpark zou daaronder lijden, omdat daar frequent festivals en evenementen worden georganiseerd. Nu is de maat vol volgens de dierenpartij. Opvallend is dat Van Lammeren zich nu richt op Milkshake, een festival dat juist bekend staat als duurzaam.

Zo wordt er tijdens het festival, dat aankomend weekend plaatsvindt in het Westerpark, alleen vegetarisch eten geserveerd. Ook maken de organisatoren alleen gebruik van harde bekers en wordt er zelfs biogas gemaakt uit poep. 'Het kan me niet schelen dat ze volledig vegetarisch zijn', stelt Van Lammeren daarentegen. 'Dat heeft hier niks mee te maken. We komen ook op voor groen, daar zijn we heel rechtlijnig in.'

Volgens hem rijden er grote dieselauto's rond tijdens de opbouw en is een vijver leeggepompt. Ook zouden er kabels zijn neergelegd, waarvoor groen moest worden weggehaald.

'Geen bosjes gekapt'

'Er zijn geen bosjes gekapt, ofzo', werpt organisator Maarten van 't Veld tegen. Bovendien zou niet Milkshake maar de leverancier degene zijn geweest die de kabels in de brandnetels hebben neergelegd. 'Dat was niet de bedoeling en daarop hebben we meteen actie ondernomen.'

Ook vanmorgen is een heel stuk groen duurzaam gesloopt en gekapt voor #milkshake in het Westerpark omdat de kabels moeten vrij liggen en bovendien buiten het evenementen terrein. Het gaat maar verder en niemand grijpt in. @MelanievdHorst @zeeger @fennaulichki pic.twitter.com/3w4X4Yi7X2 — Nico van Gog (@NicovanGog) July 24, 2018

Daarnaast hebben de kabels volgens de organisator juist een duurzaam doel. Op die manier kan er vaste stroom worden gegarandeerd: een stuk milieuvriendelijker dan de inzet van aggregaten, aldus Van 't Veld.

'Een tandje minder'

Uiteindelijk lijken de wensen van Milkshake en de PvdD toch aardig overeen te komen: verduurzaming op festivals. Van 't Veld benadrukt daarbij wel dat de zorg voor natuur en de grote vraag naar festivals 'gewoon naast elkaar moeten kunnen bestaan'.

Ook Van Lammeren is in principe niet van mening dat festivals volledig moeten worden afgeschaft. 'Maar het kan allemaal wel een tandje minder: minder geluid, minder lang en niet in het park.'

'Milkshake hoort in het Westerpark'

Toch bepleit Van 't Veld bepleit juist dat Milkshake thuishoort in het Westerpark. 'Het is een stadsfestival dat ook belangrijk is voor Amsterdam: we vieren de diversiteit.'

De organisatoren zijn wel bereid om te kijken hoe het festival minder druk kan leggen op het park. 'De Partij voor de Dieren kan ook contact met ons opnemen.'