Politie hekelt parkslapers: 'Het is hier geen grote openluchtcamping'

Amsterdammers spotten 's ochtends steeds vaker slapende mensen in het park. De politie is inmiddels behoorlijk druk met toeristen die een hotel zonde van hun geld vinden.

AT5 nam vanochtend een kijkje in het Vondelpark en trof daar een groepje slapende toeristen aan. De jongeren uit Oekraïne bleken op rondreis door Europa en vinden de natuur fijner dan een duur hotel. 'Natuur is cool, beter', aldus een slaperige toerist.

Lees ook: Kampeerplek Oost-Europese bedelaars en zakkenrollers Zuidoost opgeruimd

Niet alleen toeristen met een klein budget slapen 's zomers in het park. Ook daklozen en zakkenrollerbendes uit Oost-Europa kamperen in parken. De poltie heeft zijn handen vol aan dergelijke parkslapers. 'Dit weer leent zich er misschien voor om buiten te slapen, maar het is hier geen grote openluchtcamping', vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor.

Op slapen in het openbaar wordt streng gehandhaafd. Parkslapers worden vaak 's ochtends vroeg al door de politie verwijderd. 'Als je onze hoofdstad wil bezoeken, dan moet je onderdak vinden bij een hostel, hotel of vrienden', aldus Stor. 'Onze publieke ruimtes zijn daar niet voor bestemd.'