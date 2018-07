Brug Marnixstraat schiet plotseling omhoog: 'Dit is erg'

De brug op de Marnixstraat, ter hoogte van de Brouwersgracht, is vanavond opeens omhooggekomen.

Volgens buurtbewoners 'schoot de brug plotseling omhoog'. De slagbomen waren op dat moment niet dicht. Toch stond er niemand op de brug.

Een van de bewoners heeft de brug gefimd. 'Oh jee, dit is erg. (...) De overbuurman heeft 112 en de brandweer gebeld, ik heb AT5 gebeld. De buschauffeur zit daar hartstikke vast want er staat een hele rij auto's achter hem.'

Hitte

Zij denkt dat het door de hitte is gekomen. Volgens haar is de brug vandaag niet met water gekoeld. 'Je zal er maar op staan joh. Zo zie je maar, dat gebeurt er als een brug niet wordt natgespoten.'

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er een probleem met de brug is. 'Ik kan nog niks inhoudelijks over de oorzaak zeggen. De storingsdienst is onderweg en die gaat kijken wat er aan de hand is. Er kunnen meerdere oorzaken zijn.'

Bruggen dicht

Bruggen in de stad worden vanwege de hitte gekoeld met water uit de grachten, om zo te voorkomen dat ze uitzetten en beschadigd raken. Omdat de gemeente verwachtte dat dat niet voldoende was, blijven de meeste bruggen in de stad uit voorzorg sinds een paar dagen dicht.

Dertig boten die al in de stad waren, lagen hierdoor gedwongen stil. Zij zijn in de nacht van dinsdag op woensdag door de gemeente 'bevrijd', toen de bruggen eenmalig opengingen.

Door de kapotte brug rijden tram 3 en bus 18 en 21 van het GVB een andere route.

