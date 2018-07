Bill Clinton in de stad: 'What the fuck'

Bill Clinton is in de stad voor AIDS2018. Een internationaal congres over wereldwijde gezondheidsproblemen en ontwikkelingskwesties. En dan kun je de oud-president van de Verenigde Staten dus zomaar zien lopen...

'Ik liep net langs Bill Clinton. What the fuck', zegt Lil op Twitter. 'Ik zag net gewoon Bill Clinton', aldus Alison. Ook donderdagavond werd hij gespot in De Jordaan.

I just walked passed Bill Clinton in Amsterdam what the fuck lmaooo — lil taco ?? (@LivJohnston_) July 26, 2018

Bekende sprekers

Clinton spreekt namens liefdadigheidsorganisatie Clinton Foundation. Ook prins Harry en prinses Mabel spreken op de conferentie.

Lees ook: Internationale aids-conferentie van start in RAI: Bill Clinton en prins Harry spreken

AIDS2018 duurt nog tot en met vrijdag.