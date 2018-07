41 graden gemeten op de Dam vandaag

Alhoewel de gemiddelde weerapp vandaag 32 graden aangaf voor Amsterdam, werd het op de Dam veel warmer. Een meting van meteoroloog Jaco van Weezel liet vanmiddag 41 graden zien.

Dat heeft alles te maken met de locatie. De Dam is een van de warmste plekken van de stad. Het ligt in de binnenstad, tussen gebouwen die warmte opslaan en er is maar weinig groen.

41 graden voelt als 38 graden

Jaco meet met een speciaal instrument waardoor de zon geen invloed heeft op de temperatuur. 'In de volle zon is het 41 graden. Het voelt als 38 graden, dat komt door het briesje', aldus de meteoroloog.

Eigenlijk doet de temperatuur op de Dam er maar weinig toe. De officiële metingen worden vanaf Schiphol gedaan. Record: 34,5 graden. 'We verwachten morgen 35 graden voor de randen van de stad', vertelt Van Weezel. Dat zou betekenen dat het oude record sneuvelt.