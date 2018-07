Deel binnenstad zonder airco en ventilator door stroomstoring

Bewoners van een deel van de binnenstad zitten wederom in de hitte. Door een stroomstoring doen onder andere airco's en ventilatoren het niet.

Postcodegebieden 1016 en 1017 werden eerder al door een storing getroffen. Daaronder vallen de Herengracht, Keizersgracht, Reguliersdwarsstraat, Huidenstraat, Leidsestraat en het Singel.

Iets later op de avond was het weer raak, toen alleen in postcodegebied 1016. De problemen zijn als het goed is rond middernacht verholpen.

De straten zitten zonder stroom door een kabelstoring, die volgens netbeheerder Liander vanzelf is ontstaan.