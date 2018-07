Verbazing over omhoog geschoten brug: 'Nog nooit meegemaakt'

Buurtbewoners zijn verbaasd over de brug op de Marnixstraat, die vanavond plosteling omhoog kwam.

De omwonenden hoorden een harde knal. 'Hij zat eerst hartstikke dicht. Ik zat binnen en hoorde ineens een klap. Ik ging daarna naar buiten en zag dat hij ineens openstond. Het is wel een hele oude brug, maar het komt door de hitte.'

Een medewerker van Waternet denkt dat ook. 'Ik denk dat de vergrendeling spontaan is opengegaan door de hitte. Zoals je ziet is de brug vastgelopen in het hek wat je er normaal voor moet zetten, dus hij kan niet hoger, godzijdank. Godzijdank waren er geen ongelukken.'

'Blij dat ik er niet stond'

'Er is altijd wel iets op de brug, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt', zegt een andere buurtbewoonster. 'Ik woon vanaf 1989 hier, maar dit heb ik nog nooit gezien. Dit is echt wel gevaarlijk. Ik ben blij dat ik er niet op stond.'

De brug is inmiddels naar beneden gedraaid, maar verkeer mag er nog niet overheen rijden.

Video: Inter Visual Studio