'GayVB' presenteert Pride pont: 'Brengen naast mensen ook een boodschap over'

De Canal Parade komt dichterbij en dat is nu ook te zien aan de ponten die door de stad varen. Het GVB presenteerde namelijk zijn Pride Pont aan de stad. Naast twee zoenende mensen die afgebeeld staan op de pont is hij ook helemaal roze.

Ster van de avond, Pride-ambassadeur Dolly Bellelfeur, onthulde de roze boot op geheel eigenwijze. Staand in in een glitterjurk kwam ze met de pont aangevaren in Noord. Hier stond directeur van het GVB (vanavond omgedoopt tot GayVB), Alexandra van Huffelen haar op te wachten.

Van Huffelen is erg blij met de Pride pont. 'Dit is natuurlijk een periode in Amsterdam waarin we diversiteit vieren en dan willen wij dat ook graag laten zien. We hebben dat gedaan door mee te doen aan de Canal Parade. Maar we willen iets dat een beetje langer zichtbaar is en daarvoor hebben we vorig jaar een Regenboogtram gehad en nu hebben we gekozen voor de veren. Misschien volgend jaar wel een metro?'.

Het ontwerp op de boot laat twee zoenende mensen zien, precies wat ontwerper Naomi Jansen wilde. 'Het zijn twee mannen, maar het zouden ook twee vrouwen kunnen zijn, het is heel androgyn. De een heeft wat langer haar, de ander wat korter haar. Maar het belangrijkste is het mens zijn, de liefde onderling en dat wilde ik uitdragen'.

Dolly Bellefleur had geen stem meer, maar laat wel weten dat ze het erg leuk vindt om straks met de pont naar Noord te varen. De schippers van de pont moeten er wel nog even aan wennen dat ze nu niet alleen mensen naar de overkant brengen, maar ook een boodschap die zelf niet kunnen zien. 'Maar we zullen wel de reacties van de mensen zien en dat is een stuk leuker'.