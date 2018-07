Officieel warmste nacht ooit gemeten: 22,8 graden

Afgelopen nacht gaat de boeken in als de warmste nacht ooit gemeten in de regio Amsterdam. Bij het weerstation op Schiphol werd het niet koeler dan 22,8 graden. En de warmte is nog niet voorbij: ook de komende nacht wordt een tropennacht, meldt Weeronline.

De uitzonderlijk warme nacht werd veroorzaakt door de voorafgaande tropendag in combinatie met overtrekkende bewolking. Daardoor koelde het 's nachts minder snel af.

Rond middernacht lag de temperatuur nog op 25 graden. De temperatuur daalde daarna heel kort tot 22,8 graden, waarna de temperatuur in de loop van de ochtend weer opliep. Rond 07.00 uur vanochtend lag de temperatuur alweer op 26 graden.

Het oude record in de regio Amsterdam werd gemeten op 9 augustus 2004, toen werd het op Schiphol niet koeler dan 21,0 graden.

Warmste nachten in regio Amsterdam

22,8 graden 27 juli 2018 Schiphol 21,0 graden 9 augustus 2004 Schiphol 20,5 graden 8 augustus 1975 Schiphol 20,4 graden 30 juli 1957 Schiphol 20,1 graden 23 juli 2014 Schiphol

Opnieuw warme dag

Ook vandaag wordt het opnieuw een warme dag. De meteorologen van Weeronline verwachten een maximumtemperatuur van 35 graden. 'Die temperatuur kan in de stad nog verder oplopen tot 37 of 38 graden, dat is warmer dan de eigen lichaamstemperatuur. Vandaar dat we dan spreken van bloedheet.'

Komende nacht wordt het wederom warm. Met minima tussen de 20 en 22 graden wordt het opnieuw een tropennacht. Meteorologen spreken van een tropennacht als de temperatuur op het koudste moment van de dag op 20,0 graden of hoger is uitgekomen.