Pride bijna van start: stoet door de stad, rondleiding in Artis en feest op Dam

Morgen start Pride Amsterdam en staat de stad weer negen dagen lang in het teken van de vrijheid om te kunnen zijn wie je wil zijn. De 23e editie wordt traditiegetrouw gevierd met veel optredens, feesten, tentoonstellingen en natuurlijk de Canal Parade.

Het thema van dit jaar is Heroes, oftewel Helden. Daarmee doelt de organisatie op iedereen die zich inzet voor mensenrechten, dan gaat nadrukkelijk niet alleen om mensen uit de LHBTI-community.

Wat is er te doen in de stad?

De hele week zijn er in de stad verschillende evenementen. Hieronder een paar suggesties:

Pride Walk & Pride Park

De aftrap van Pride dit jaar. Na enkele speeches en optredens vertrekt de stoet vanaf het Homomonument bij de Westermarkt, naar het Vondelpark. Daar aangekomen is het Vondelpark het decor van een festival. Op het hoofdpodium zijn er optredens van grote namen als Berget Lewis, La Voix, Wouter Hamel en het Amsterdam Gay Men’s Chorus.

AT5 zend de Pride Walk live uit op TV en AT5.nl.

Westermarkt/Vondelpark, 28 juli, starttijd 11.00

Take me to Church, tentoonstelling over tien jaar Club Church

De bekende gaybar Club Church bestaat tien jaar en daarom is er een speciale fototentoonstelling. In de expositie krijg je een kijkje in de keuken. De club is in al die jaren al 35 (vooral kinky) partyconcepten, 500.000 condooms en 400.000 lichamen verder. Dit alles is samengevat in foto's van fotograaf Remon van den Kommer.

Nieuwezijds Armsteeg 95, van 28 juli tot en met 5 augustus tussen 00.00 en 00.00.

Rondleiding in Artis

Ook Artis besteedt aandacht aan de Pride. Volgens de dierentuin is homoseksueel gedrag al onder 1.500 soorten vogels en zoogdieren waargenomen. Bezoekers kunnen daarom een rondleiding krijgen.

Plantage Kerklaan 38, van 28 juli tot en met 5 augustus tussen 14.00 en 15.00

Closing Party Pride op de Dam

Met een klapper eindigt Pride Amsterdam 2018 op de Dam. 'Let's spice up this pride', kondigt Pride Amsterdam zelf aan. Oud-Spice Girl Melanie C. sluit de Pride af.

Dam, starttijd: 14.00 / 22.00

Een overzicht van alles wat er te doen is, staat op de website van Pride Amsterdam.

Canal Parade

Op 4 augustus vullen de grachten van de stad zich weer met versierde boten voor de Canal Parade. 80 Boten, waaronder de boot van Amnesty International, Goede Tijden Slechte Tijden en Roze in Blauw varen mee. Er vaart voor het eerst een boot mee van het College voor de Rechten van de Mens. Ook zijn verschillende andere regio's vertegenwoordigd; Amersfoort, Twente, maar ook de Iraanse boot krijgt dit jaar een tweede kans. Vorig jaar moesten de opvarenden een uur voor de parade begon afstappen, omdat hun boot niet voldeed aan de veiligheidseisen.

Er is dit jaar opmerkelijk genoeg maar een politieke boot. Het gaat om de boot van GroenLinks.

Live

De stoet is natuurlijk vanaf een boot of de kant te volgen, maar ook thuis op de bank. AT5 zendt vanaf 12.30 de Canal Parade uit, met commentaar van Ellie Lust (Roze in Blauw) en Rik van de Westelaken (AvroTros).

Meevaren met AT5?

Heb jij nog een echte Amsterdamse held in je omgeving? En wil je, samen met hem of haar, meevaren op de AT5 boot tijdens de Canal Parade op 4 augustus? Stuur zo snel mogelijk een goed onderbouwde mail mét foto naar parade@at5.nl en wie weet varen jullie 4 augustus met ons mee door de Amsterdamse grachten.