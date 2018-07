Airbnb start grote postercampagne om van negatief imago af te komen

Airbnb wil van haar negatieve imago in de stad af en begint daarom een campagne. Vanaf morgen hangen er posters in de stad, waar de voordelen om in Amsterdam woningen te verhuren worden uitgelicht.

Het bedrijf wordt naar eigen zeggen vaak weggezet als veroorzaker van massatoerisme, maar vindt dit imago onterecht. Dat meldt De Telegraaf. Bovendien zou het aantal toeristen dat via Airbnb een woning of kamer huurt in Amsterdam, eigenlijk wel meevallen.

'Nieuwe data toont aan dat minder dan 5 procent van de jaarlijkse bezoekers aan Amsterdam via Airbnb hun verblijf regelen. Van dit beperkte aantal bezoekers verblijft ook nog eens zo'n 70 procent buiten het stadscentrum', aldus een woordvoerder in de krant.

Lees ook: Vakantieverhuur gebruikt voor prostitutie: woning in Zuid onder de spermavlekken



Pieter Guldemond, verantwoordelijk voor publiek beleid bij Airbnb in Nederland, beweert zelfs dat het bedrijf eraan bijdraagt dat massatoerisme wordt ingeperkt. 'Massatoerisme richt zich hoofdzakelijk op het stadscentrum waar vele hotelketens zich bevinden. Airbnb zorgt voor spreiding van toerisme.'