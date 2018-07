Bloedmaan vanavond goed te zien in Amsterdam

De veelbesproken bloedmaan is vanavond goed te zien in Amsterdam, volgens meteorologen van Weeronline. Door een totale maansverduistering verschijnt de maan als een rode bol. De verduistering begint vanaf 21.30 uur, het hoogtepunt is om 22.22 uur en de totale eclips eindigt om 23.14 uur.

'Het is 's ochtends licht bewolkt, maar dat lost op in de middag. Vanavond verwachten we sluierbewolkingen, maar de maan staat heel laag. Daardoor weten we vrij zeker dat de maansverduistering goed te zien is in Amsterdam', aldus meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline.

Beste uitzicht op hoge of open plek

De bloedmaan komt op in het oosten. Van der Linden raadt Amsterdammers aan om op een hoge of open plek te gaan staan voor het beste uitzicht. 'Als je geen balkon hebt, kan je bijvoorbeeld het pontje naar Noord nemen.'

Een jas is overbodig, het blijft vanavond rond de 28 graden.

Livestreamen op YouTube

Lukt het niet om de bloedmaan te aanschouwen? Het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde aan de UvA zal gaan livestreamen op YouTube. Anders is het wachten tot 21 januari volgend jaar, dan is er een totale eclips in de ochtend. Daarna wordt de bloedmaan pas weer verwacht in september 2025.