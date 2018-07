Nathalie (19): 'Brandwonden en hap haar kwijt door ontploffende hairspray'

De 19-jarige Amsterdamse Nathalie Verhulst kreeg begin deze maand de schrik van haar leven. De bus hairspray waarmee ze haar haar stond te sprayen ontplofte en vloog in brand. Ze liep brandwonden op aan haar hoofd en stelt nu fabrikant Henkel aansprakelijk.

De uitgroeispray van het merk Syoss had ze van haar vader gekregen. Ze wilde kijken wat die met haar haarkleur deed. Toen de bus ontplofte, verbrandde een groot stuk van haar lange haar. Ook liep ze brandwonden aan haar hoofd op.

Een kapper heeft de rest van het haar op dezelfde lengte afgeknipt tot de lengte waar het was verbrand. 'Het ging zó snel: ik hoorde "boem!", en toen begon mijn haar meteen te knetteren en werd alles opeens ontzettend heet. Ik was er echt van in shock. In totaal is er zo'n 13 centimeter van mijn haar afgegaan, boven en rondom het verbrande stuk waren ook nog delen verschroeid', vertelt Nathalie.

Volgens Nathalie was er geen open vuur in de buurt van de spray. Ze heeft een letselschadebureau ingeschakeld om verhaal te halen bij de fabrikant. Ze claimt onder meer de medische kosten, haar ongeplande bezoek naar de kapper en smartengeld voor de schrik en pijn.

Fabrikant Henkel zegt tegen AT5 op de hoogte te zijn van de aanklacht en onderzoekt wat er is gebeurd.