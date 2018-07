Auto op de kop bij A10: Verkeer moet omrijden

Een auto is vanmiddag tegen een vrachtwagen gebotst en vervolgens over de kop geslagen. Dat gebeurde op de A10, bij knooppunt Watergraafsmeer.

De bestuurder is door omstanders uit de auto geholpen. Daarna is de vrouw naar het ziekenhuis afgevoerd. Wat de aard van haar verwondingen is, blijft vooralsnog onduidelijk. Wel is het slachtoffer aanspreekbaar.

Omdat de auto geborgen moet worden, zijn er drie rijstroken gesloten. Daardoor staat er ongeveer 4 kilometer file. Verkeer richting Zaandam of Amersfoort wordt geadviseerd om te rijden via de A2, A9 of A1.