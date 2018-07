Anonieme bedreigde getuige voorgedragen in zaak Jalink

Het Openbaar Ministerie brengt in het onderzoek naar de liquidatie van de Amsterdamse Vincent Jalink een anonieme bedreigde getuige in. De crimineel en feestorganisator werd op 27 mei 2016 doodgeschoten voor de ogen van zijn 9-jarige zoontje.

De inhoud van zijn of haar verklaringen is nog onduidelijk, aldus Het Parool.

De getuige zal worden ingebracht in het proces tegen Gideon G. (28), die wordt gezien als een van uitvoerders van de onderwereldmoord. Ook Jerello G., Willy F. en Jason L. werden aangehouden, maar justitie ziet onvoldoende bewijs om ze met succes te kunnen vervolgen. Deze verdachten zitten wel voor andere zaken vast. Jalink kende hen van vroeger uit de buurt. Het is onbekend of de nieuwe getuige ook belangrijke verklaringen tegen hen heeft afgelegd.

E-mailverkeer onderschept

Daarnaast is er e-mailverkeer opgediept uit een server met daarop de communicatie van vele Nederlandse criminelen. Dit kan in tal van liquidatiezaken relevant bewijs vormen. De inhoud van het e-mailverkeer is nog niet bekend.

Afluisterapparatuur

In de auto van verdachte Willy F. is afluisterapparatuur gevonden. Uit die in auto gevoerde gesprekken blijkt interessant bewijs te zitten voor verschillende misdrijven.

Op 9 oktober gaat de zaak tegen Gideon G. verder. Justitie loofde onlangs een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip over de personen achter de liquidatie.